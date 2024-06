Sky Sport MotoGp al Mugello

MotoGP senza segreti su Sky al Mugello. Anche al GP d’Italia, per tutto il weekend sarà possibile entrare nelle stanze dove si pensano, si mettono a fuoco e si sviluppano le idee vincenti del Motomondiale. Dal paddock al box e alla pit lane, tutta l’adrenalina del circuito, in ogni istante fino alla gara.

Lo spazio esterno è il grande protagonista dei pre e post sessioni in pista e dialogherà come sempre in stretto contatto con lo Sky Truck, l’unico studio mobile con vista sul circuito. Domani le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana toscano sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.