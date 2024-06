Quanto costa adesso fare il pieno di benzina e Diesel?

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Benzina e Diesel: i prezzi self e servito

Il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,859 euro/litro (1,856 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,850 e 1,869 euro/litro (no logo 1,847), mentre il prezzo medio del Diesel self è 1,735 euro/litro (rispetto a 1,727), con i diversi marchi tra 1,731 e 1,748 euro/litro (no logo 1,722). Passando al servito, per la benzina il prezzo medio è 2 euro/litro (1,997 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,936 e 2,068 euro/litro (no logo 1,906), per il Diesel siamo a 1,877 euro/litro (contro 1,868), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,820 e 1,953 euro/litro (no logo 1,780). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,732 euro/litro (no logo 0,699). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,314 a 1,386 euro/kg (no logo 1,324).

