Come perdono valore le auto e a che età vale la pena acquistare un'auto usata?

Quando si sale su un'auto nuova e si percorrono i primi chilometri, in genere il veicolo perde il 10% del suo valore. Questa regola di lunga data è stata infranta solo dall'estrema carenza di consegne di auto nuove durante la pandemia del 2021 e del 2022. In alcuni casi, le auto nuove erano più economiche delle usate in condizioni pari al nuovo, poiché un'auto era disponibile immediatamente e in alcuni casi l'attesa per averne una nuova era superiore a un anno. Tuttavia, il mercato automobilistico è tornato gradualmente allo stato precedente e Carvago ha confrontato le diverse classi di auto e la loro capacità di mantenere o perdere valore.