Maplepods: i deliziosi cafè car in cui organizzare la propria festa

Le occasioni di festa sono il momento migliore per passare momenti di condivisione con le proprie persone care, che siano familiari o amici. Sono quell'attimo in cui si stacca la spina e l'obiettivo è divertirsi. E nella maggior parte dei casi lo si vuole fare nel modo più originale possibile. Oltreoceano sanno come con i Maplepods , una nuova moda automobilistica molto amata dai giovani . Tradotto significa “baccelli d'acero”, e c'è un motivo preciso.

Festeggiare dentro l'auto

Per intendersi, i Maplepods sono delle auto – di diverse dimensioni – in cui si può trascorrere una serata. Sono dei car cafè, in cui è possibile spendere semplicemente del tempo insieme o celebrare un evento importante come un compleanno, una proposta di matrimonio o solo rilassarsi con la tv. All'interno dell'abitacolo non ci sono infatti le componenti meccaniche, e capita anche di non trovare la pancia. Assenti anche le ruote. Tutto questo viene sostituito con tavoli, divanetti, area cocktail per trasformarli in veri e propri locali con un aspetto stravagante.

Il nome Maplepods ha un significato perché le vetture offrono un ambiente riservato e accogliente, esattamente come i baccelli d'acero fanno con i loro semi. È l'azienda a chiarire meglio questo business, dicendo che dietro tutto questo "c'è una visione che guida tutto ciò che facciamo: ridefinire l'esperienza culinaria e creare momenti indimenticabili per i nostri ospiti. Noi di Maplepods siamo convinti che prendere un aperitivo o cenare dovrebbe essere più di un semplice bevuta o di un pasto: deve essere un'esperienza. Ecco perché abbiamo trasformato le normali auto in spazi unici, dove gli ospiti possono immergersi in un mondo di confort e delizie culinarie. Il nostro obiettivo è creare un senso di comunità e connessione all'interno dei nostri car café, dove gli ospiti possono riunirsi per condividere storie, risate e bei momenti".

