Primo appuntamento al buio in auto? A Milano arriva il Match Drive MINI

Si può trovare il vero amore mentre si guida? Sì, con il Match Drive MINI ! Dal 19 giugno, a Milano l’anima gemella la si incontra in auto grazie a BYmyCAR. Come? Basta iscriversi gratuitamente sul sito https://www.biglove-minimatch.it/#BigLove e partecipare a questa speciale iniziativa che combina un appuntamento al buio con un test drive di MINI, l’iconico brand sinonimo di stile.

I match si conosceranno presso la sede di BYmyCAR di Via Edmondo de Amicis, 20/22 , a Milano, durante il test drive MINI in un suggestivo percorso ad anello tra alcuni luoghi simbolo di capoluogo meneghino , scegliendo di mettersi al volante di un’auto della nuova gamma: la Nuova All-Electric MINI Countryman, la Nuova MINI Countryman, la Nuova MINI Cooper.

Dopo aver compilato il questionario sul sito dell'iniziativa, gli esperti del team di BYmyCAR contatteranno i partecipanti per fissare la data del Match Drive MINI che , in base alle risposte date, verrà fatto insieme a una persona scelta per essere potenzialmente la propria anima gemella . Un'esperienza di guida esclusiva a bordo della nuova gamma MINI che può fare anche chi cerca solo un’amicizia, in questo caso sarà un friendly match !

Infine, tutti i partecipanti del Match Drive MINI potranno entrare gratuitamente al party “BIG Love, MINI Match” al GUD di Milano CityLife, lo speciale evento di chiusura che si terrà l’11 luglio dalle ore 19:00 in Via Demetrio Stratos, 5, a Milano. Tutti riceveranno un drink in omaggio durante la serata e tanti gadget personalizzati.

Un’iniziativa per far avvicinare le persone, soprattutto in una città come Milano dove spesso essere single è una condizione comune a molti. In Italia, secondo i dati Istat 2024, sono infatti ben 8.365.000 i single, separati e vedovi non risposati, di cui ben il 35,2% vive nel Nord Italia. E se trovare il vero amore fosse quindi un viaggio? Da qui la sfida di BYmyCAR, gruppo leader europeo nella vendita di automobili, che ha scelto di far offrire ai single milanesi un’opportunità di incontrare nuove persone comodamente a bordo di Mini. Nessun limite: basta avere almeno 18 anni, la patente di guida in corso di validità e tanta voglia di mettersi in gioco.