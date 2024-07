Annunciata la data di debutto della nuova smart #5

Il 28 agosto 2024 è la data fissata per il lancio della nuova smart #5 in Cina . Lo riporta il portale CarNewsChina.com, secondo cui la più grande delle smart (di cui già si sapeva da tempo) verrà finalmente svelata in tutti i suoi dettagli. Dopo il debutto in Oriente, seguirà quello nel resto del mondo.

Due versioni (forse tre) e una nuova modalità di guida

La nuova smart #5 sarà lunga circa 4,70 metri e con un passo quasi 3 metri (decisamente maggiore rispetto a smart #1 e #3). In base a quanto comunicato finora, il modello dovrebbe essere dotato di un pacco batterie con capacità di almeno 100 kWh e architettura a 800 Volt, in questo modo saranno garanti un minimo di 550 km di autonomia (WLTP) con una sola ricarica. Secondo quanto riportato da CarNewsChina.com, smart #5 – come #1 e #3 – sarà disponibile sia nella versione con singolo motore (con potenza massima di 250 kW, ovvero 340 CV) che in quella twin engine (in grado di erogare circa 267 kW, cioè 363 CV). Non è affatto da escludere, come riporta il portale cinese, l’arrivo anche di una versione Brabus, ovviamente più potente.

Tra le novità della nuova smart #5, che dovrebbe presentarsi con una design dalle linee piuttosto squadrate, c’è la nuova modalità di guida all-terrain, che permetterebbe alla vettura di essere guidata anche in fuoristrada su terreni più difficoltosi. Novità anche per gli interni, completamente rinnovati e più moderni.

