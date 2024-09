Vesuvio Motor Show 2024: arrivano supercar, esibizioni, auto storiche e moto

Annunciate le date del Vesuvio Motor Show 2024: tutti in pista l'11, 12 e 13 ottobre. Confermatissima la location: via Brecce a Sant’Erasmo a Gianturco (Napoli). “Motorhome” d’eccezione l’area adiacente il Gold Tower Lifestyle Hotel. Tre giornate in cui il visitatore potrà ammirare supercar, hypercar, moto e auto storiche; prendere parte a corsi di formazione con personaggi del Motorsport; assistere a performance appassionanti e spettacoli adrenalinici e partecipare alle attività di intrattenimento, di gioco e ristoro.