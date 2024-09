Milleniumpexpo: ecco il programma della manifestazione

Il 12 e il 13 ottobre , all' Ippodromo Capannelle di Rom a, il MilleniumExpo , la MostraScambio della Capitale, festeggerà il suo 25esimo anniversario di attività. La nascita del MilleniumExpo avviene nel 1999, e nel pieno dell'autunno è rponta a tornare in una location molto suggestiva, un Parco con spazi coperti e scoperti, zone a verde ed asfaltate. In mostra club e privati espositori di veicoli storici in mezzo al settore di ricambi/accessori per auto e moto d’epoca. Inoltre ci sarà modellismo d’epoca, memorabilia e tabelle pubblicitarie d’epoca, modernariato ed antiquariato.

Le diverse aree dell'evento

Si rinnova poi il Patrocinio del Municipio Roma VII, che premiera? i vincitori del principale evento collaterale, ossia il Concorso di eleganza per auto d’epoca Capannelle. La rassegna, celebrata in memoria di Sergio Curati fondatore dell’evento, si svolgerà sabato 12 ottobre presso la tribuna d’onore dell’ippodromo. Il Concorso, invece, sara? riservato a vetture costruite fino al 1965, che sfileranno “scortate” dalle Miss Pin Up girls e saranno valutate da una giuria certificata.

Ci sarà poi il Moto Incontro e il Villaggio FMI in collaborazione con Federmoto Lazio e Vespa Club d’Italia, alcune rassegne storiche ad opera dei club romani come i 50 anni della VW Golf, in collaborazione del registro VW che esporra? la Golf Mk1 e serie derivate e l'esposizione SIDECAR – 10° anniversario Miss Pin Up WW2 con auto americane, che sarà domenica 13 ottobre.

