Torna il Ferrari Cavalcade Classiche dal 19 al 21 settembre

Milleniumpexpo: ecco il programma della manifestazione

Un percorso lungo ed entusiasmante

Inoltre, non mancheranno supercar da riferimento per il settore automotive che, nel tempo, hanno definito nuovi standard, come GTO, F40, F50, e Ferrari Enzo.?Per quanto concerne il percorso, il tour prenderà il via da Gorizia, attraverserà il territorio del Collio, con i suoi paesaggi collinari ed i pregiati vigneti, poi andrà a toccare città come Cividale del Friuli, Udine, Palmanova, Aquileia e Grado, mentre il 20 settembre, attraverserà il confine sloveno, per esplorare le bellezze naturali degli altopiani e della valle dell’Isonzo. Quindi le vetture del cavallino transiteranno per Idrija, Tolmin e Nova Gorica e, il giorno successivo, proseguiranno il loro cammino nella regione del Carso fino a Trieste, dove saranno esposte in Piazza Unità d'Italia.?

FERRARI CAVALCADE CLASSICHE, TAPPE PRINCIPALI

19 settembre

Dalle 9:00 Partenza da Sistiana

Dalle 10:30 Cividale del Friuli, località Fornalis

12:30 – 14:30 Esposizione delle vetture a Udine, tra Piazza Libertà e Via Vittorio Veneto

Dalle 14:45 Borgo di Strassoldo

20 settembre

Dalle 8:30 Partenza da Sistiana

10:10 – 10:40 Esposizione vetture a Idrija nella piazza centrale Mestni trg

Dalle 12:40 Kranj

Dalle 15:30 Most na So?i

21 settembre

Dalle 9:00 Partenza da Sistiana

Dalle 10:15 Grotte di Postojna

20:00 – 23:00 Esposizione vetture a Trieste in Piazza Unità d’Italia e cena di gala

Vesuvio Motor Show 2024: arrivano supercar, esibizioni, auto storiche e moto