Coppa Alkeemia, i ragazzi disabili "scendono in campo"

"Il messaggio sano per tutta la comunità"

L'evento è stato promosso, per il secondo anno, da Alkeemia, società di Marghera della chimica del fluoro, impegnata nelle iniziative della sostenibilità e dell'inclusione che ha aderito al progetto ForMeDabili (finalizzato all'abbattimento di ogni barriera per i soggetti con diverse abilità). L'iniziativa ha l'obiettivo di aggregare e sostenere le famiglie e i giovani diversamente abili. Hanno contribuito al progetto della Coppa: l'Associazione Eat's Different di Venezia per il catering (società nata nel 2020 con l'intento di integrare nel lavoro, in cucina come in sala, ragazzi con autismo o Sindrome di Down) e Ocio che stampo (progetto veneto che mira a soddisfare l'esigenza dei ragazzi con abilità differenti di trovare un modo per esprimersi nel contesto creativo).

Lorenzo Di Donato, ad di Alkeemia, ha dichiarato: "Crediamo nei valori che lo sport rappresenta e vogliamo veicolare messaggi sani a tutta la comunità. La produzione industriale è il cuore pulsante del business, ma la nostra azienda fa di più. Con il nostro approccio sostenibile ed inclusivo in ogni attività, prestiamo sostegno concreto alle comunità in cui operiamo".