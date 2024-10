Milano, Area C e restrizioni: quanto valgono le auto EURO 3, 5 e 6?

La Fiat Panda (2010/2014) è la terza generazione della popolare city car di Fiat, nota per la sua praticità, il design compatto e la versatilità. Con uno stile più moderno rispetto ai suoi predecessori, questa Panda ha mantenuto la sua forma squadrata e funzionale, ma con bordi più morbidi e un look più raffinato. Era disponibile in una varietà di allestimenti e configurazioni, compresa una versione 4x4 per coloro che necessitavano di una certa capacità fuoristradistica.

Sotto il cofano, la Panda era disponibile con diverse opzioni di motore, tra cui il turbo benzina TwinAir da 0.9 litri, il benzina da 1.2 litri e il diesel Multijet da 1.3 litri a basso consumo. Questi motori offrono un buon mix di prestazioni e risparmio di carburante, rendendo la Panda ideale sia per la guida in città che per i viaggetti fuori porta.

All'interno, la Panda è stata apprezzata per l'abitacolo spazioso e le intelligenti soluzioni di stivaggio, nonostante l'ingombro ridotto. Inoltre, offre una serie di caratteristiche tecnologiche e di sicurezza all'altezza della sua categoria, tra cui airbag, ABS e sistemi di infotainment opzionali. Nel complesso, la Fiat Panda (2010/2014) è stata una city car affidabile, pratica e conveniente, in grado di conquistare un'ampia gamma di automobilisti alla ricerca di un veicolo economico e versatile.

BMW Serie 3 Touring - Valore 4000 euro

La BMW Serie 3 Touring (2001/2004), appartenente alla generazione E46, è un'auto executive compatta che bilancia la guida sportiva con la praticità. Conosciuta per la sua maneggevolezza e le sue prestazioni dinamiche, offre un'opzione versatile per i conducenti che necessitano di spazio di carico extra senza sacrificare la rinomata esperienza di guida della Serie 3. Disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel, tra cui il 4 cilindri in linea da 2.0L e il più potente 6 cilindri in linea da 3.0L: la Touring offre una forte accelerazione e una maneggevolezza reattiva. All'interno, l'abitacolo è raffinato e dotato di materiali di alta qualità, che lo rendono confortevole sia per il guidatore che per i passeggeri. La Serie 3 Touring ha anche un lato pratico, con il suo generoso bagagliaio e la flessibilità dei sedili posteriori, che la rendono adatta all'uso familiare o ai viaggi di lunga percorrenza. La combinazione di prestazioni, lusso e praticità la rese una scelta popolare per chi cercava un'auto di lusso nei primi anni 2000.

Renault Scénic - Valore 2500 euro

La Renault Scénic (2001/2004), parte del facelift della prima generazione, è una monovolume compatta pensata per le famiglie che cercano praticità e comfort. Conosciuta per i suoi interni spaziosi, la Scénic offre una disposizione flessibile dei posti a sedere, un ampio spazio per le gambe dei passeggeri e un generoso bagagliaio per i bagagli, che la rendono un'ottima scelta per i lunghi viaggi o per gli spostamenti quotidiani. Era disponibile con una varietà di motori a benzina e diesel, tra cui le opzioni a benzina 1.4L e 1.6L e il diesel 1.9L dCi, che offrivano un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza dei consumi. La Scénic era dotata di molte caratteristiche adatte alle famiglie, come i vani portaoggetti multipli, il sistema di sedili modulari e la posizione di guida alta che migliora la visibilità.

In termini di sicurezza, ha ottenuto buoni risultati nei crash test ed è stata dotata di caratteristiche avanzate per l'epoca, tra cui l'ABS e gli airbag frontali, contribuendo alla sua popolarità tra le famiglie europee. La combinazione di praticità, convenienza e sicurezza ha contribuito a consolidare la reputazione della Renault Scénic come auto familiare versatile.