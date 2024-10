Ferrari F80, la nuova supercar da 1.200 cv si svela a Imola

Finali Mondiali 2024 a Imola: è questo lo scenario scelto dalla Ferrari per svelare al pubblico la nuova F80, la supercar da 1.200 cavalli che raccglie l'eredità della LaFerrari del 2013 e di altre supersportive iconiche come 288 GTO, F40, F50 ed Enzo. A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale alla stampa, la Casa del Cavallino ha mostrato due esemplari della F80, nelle classicissime colorazioni rossa e gialla, agli ospiti presenti alla serata di gala delle Finali Mondiali di Imola, in cui erano presenti gli equipaggi delle Hypercar #50 e #51 del WEC e l’amministratore delegato Benedetto Vigna. La F80 è stata poi messa a disposizione degli appassionati per la giornata conclusiva di queste Finali Mondiali , domenica 20 ottobre, insieme alle altre vetture che hanno fatto la storia passata e presente del Marchio.

Ferrari, il padre fondatore di una Rossa invincibile

Ferrari F80, mai nessuna come lei

Quando esce una nuova Ferrari è sempre un evento speciale, ma se la Rossa in questione è la supersportiva che prosegue la stirpe delle GT di punta del Cavallino allora la cosa si fa davvero seria.

La F80 rappresenta una grande rivoluzione, con l'addio al V12 aspirato e l'adozione del V6 turboibrido derivato dall’esperienza maturata dal Cavallino nel WEC con la 499P, abbinato a tre motori elettrici, due sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Il risultato è una piccola coupé da ben 1.200 cavalli (nessuna Ferrari stradale ha mai raggiunto un simile livello di potenza) di cui 900 erogati dal solo motore V6 biturbo endotermico. Grazie alla presenza dei motori elettrici la vettura può disporre della trazione integrale, ma senza l’aggravio di peso di una trasmissione. Anche la batteria è stata progettata per pesare il meno possibile, con una capacità di appena 2,3 kWh e una tecnologia di carica e scarica rapida presa in prestito direttamente dalla Formula 1.

Sulla bilancia la nuova F80 pesa quindi appena 1.525 kg a secco, vale a dire più o meno come la 296 GTB che però ha 370 cavalli in meno. Questo significa che la nuova supercar si avvicina “pericolosamente” al fatidico rapporto peso/potenza di un chilogrammo per ciascun cavallo (per la precisione 1,27). Che tradotto in prestazioni vuol dire accelerazione da 0 a 100 orari in 2,15 secondi, da 0 a 200 in 5,75 secondi e velocità massima di 350 km/h.

Debutto alla festa Ferrari a Imola

Un’auto così speciale non poteva che essere presentata al pubblico in un’occasione altrettanto speciale: le Finali Mondiali, l’evento che ogni anno, da oltre tre decenni, raduna appassionati, piloti e clienti del Cavallino Rampante da ogni parte del globo. Per questa edizione la Ferrari ha scelto come scenario l’Autodromo di Imola, una delle “case” del Cavallino, presentando la F80 ai tanti ospiti e fan presenti sul circuito del Santerno. Prima alla cena di gala del sabato sera, dove erano presenti Benedetto Vigna (CEO di Ferrari), Antonello Coletta (head delle competizioni Ferrari Endurance) e numerosi piloti del WEC Ferrari tra cui i vincitori della Le Mans 2024, Fuoco, Molina e Nielsen, e della Le Mans 2023, Giovinazzi, Pier Guidi e Calado. Nella giornata conclusiva delle Finali Mondiali, invece, la F80 è stata messa in esposizione nel museo temporaneo allestito nel paddock di Imola.

Un’occasione unica per vedere dal vivo un modello destinato a entrare nella storia del Cavallino Rampante, e che non sarà certo facile vedere in strada: Ferrari ha infatti in programma di realizzarne appena 799 unità, già tutte vendute, con la produzione che terminerà nel 2027 (in occasione degli 80 anni della Casa, da qui il nome F80).