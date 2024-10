Brad Pitt, che show al GP del Messico! Ecco cosa è successo

L'Autódromo Hermanos Rodríguez è diventato un set cinematografico internazionale durante il Gran Premio del Messico 2024. Brad Pitt ha trasformato la gara in un'esperienza cinematografica indimenticabile. La notizia ha suscitato scalpore nelle prime ore del mattino tra i presenti, che sono stati prontamente informati che se fossero rimasti al termine delle qualificazioni del GP del Messico , avrebbero fatto parte, in qualità di comparse, del nuovo film sulla Formula 1 che uscirà la prossima estate.

Brad Pitt al GP del Messico per il nuovo film sulla Formula 1

Brad Pitt è apparso vestito da pilota accanto a un'auto appositamente progettata per le riprese. L'attore racconta in questa nuova pellicola la storia di Sony Hayes, pilota veterano che decide di competere contro la giovane promessa Joshua Pearce. Diretto da Joseph Kosinski, il film vanta come produttore Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1 e pilota della Mercedes. Dovrebbe quindi offrire uno sguardo autentico sul mondo delle corse. Nel cast figura anche Javier Bardem.