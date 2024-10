EICMA 2024, GIVI decisa a prendersi i riflettori

EICMA offrirà agli appassionati di e-bike l’opportunità di esplorare un'intera gamma di accessori progettati per il mondo delle due ruote, proposta da GIVI-Bike , divisione del gruppo GIVI S.p.A. Situati al Padiglione 15, stand B50, presenteranno una collezione estremamente diversificata, che spazia dagli accessori per l’uso urbano a quelli pensati per l’avventura off-road, con soluzioni specifiche per gravel, mountain bike, bikepacking e cicloturismo.

I modelli di bici e gli accessori esposti

Tra i modelli esposti ci sarà sicuramente la Overland Gravel, nata dalla collaborazione con Bottecchia, la FSA Full Speed Ahead, con il suo manubrio da bikepacking FSA PRO WING AGX. Tra gli accessori invece la borsa AD07B GATEWAY 6, disponibile già online: con una capacità di 6 litri, è realizzata in nylon ripstop, leggero e resistente, con il sistema AIR VALVE TECHNOLOGY che permette di eliminare l’aria in eccesso, aumentando la capacità di carico.

Un’altra novità attesa per il 2025 è la borsa AD11B BOOST, un accessorio lungo e sottile che offre 2 litri di capacità, ideale per chi pratica gravel e mountain bike. Pensata per un montaggio sul tubo superiore, è dotata di tasche elastiche e divisori interni, e una “porta” per il cavo della batteria permette di ricaricare i dispositivi elettronici mentre si è in viaggio.