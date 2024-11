L'AS Roma scende in campo per uno stile di guida sicuro

La sicurezza in auto è estremamente importante. Ne vale della nostra incolumità e di quella degli altri. Ecco perché l 'AS Roma , per il secondo anno, ha voluto rinnovare l’impegno con Automobile Club Roma e Toyota , per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani della Città Eterna.

Si chiama “Tieni in gioco la vita”, e la prima edizione è stata a marzo 2024, anche abbastanza di recente. Coinvolti più di 100 studenti dell’ultimo anno di tre istituti scolastici romani e l’intera squadra della Roma Primavera come testimonial del progetto. Il 12 novembre scorso, poi, è cominciato il secondo corso teorico e pratico rivolto ad altri tre istituti della Capitale.

L'impegno per la sicurezza stradale

AS Roma e Automobile Club Roma, con il sostegno di Toyota, hanno un solo e unico obiettivo: tentare di contrastare il grave bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno nelle strade di Roma. Fra le maggiori cause c'è, al primo posto, l'eccesso di velocità, a cui segue la distrazione alla guida e il non prestare attenzione alla segnaletica.

E così gli studenti delle scuole IIS Giorgi-Woolf, ITIS Galileo Galilei e ITC Vincenzo Arangio Ruiz, insieme con i ragazzi e le ragazze delle due formazioni Primavera giallorosse in qualità di testimonial, hanno assistito a lezioni teoriche interattive per un corretto stile di guida presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, nelle due ore di lezione di teoria ha affrontato i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l’incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante.

Le auto Toyota

Dopodiché i giovani hanno potuto mettersi calarsi in alcune prove di guida in sicurezza, mettendo in pratica una metodologia funzionale per l’apprendimento delle corrette regole di guida. Toyota e KINTO hanno messo a disposizione del progetto 4 vetture della gamma della prima Casa, e adatte per la guida di giovani neopatentati: 2 Aygo X e 2 Yaris Cross quest’ultime dotate di tecnologia Full Hybrid.