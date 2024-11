Caro carburanti, continuano a crescere i prezzi di benzina e gasolio

I nuovi prezzi

Il prezzo medio della benzina self service: 1,758 euro/litro (con le compagnie che espongono il prezzo di 1,765, mentre le pompe bianche 1,744), mentre il Diesel si attesta su 1,650 euro/litro (+2 centesimi; compagnie 1,657; pompe bianche 1,635). Al servito la benzina rimane invariata a 1,900 euro/litro (con le compagnie 1,944 e le pompe bianche 1,814); il Diesel arriva a 1,791 euro/litro (+2 centesimi; compagnie 1,836; pompe bianche 1,704),

Il Gpl al servito rimane fermo sullo 0,731 euro/litro, sale invece il prezzo medio del metano al servito: 1,385 euro/kg (1,392 per le compagnie; 1,380 per le pompe bianche); Gnl a 1,313 euro/kg

Sulle autostrade, la benzina self service si attesta a 1,861 euro/litro (servito 2,127), mentre il Diesel al self service arriva a 1,764 euro/litro (servito 2,034); 0,866 euro/litro per il Gpl, 1,475 euro/kg per il metano.Gnl a 1,419 euro/kg.

