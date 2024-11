La nuova Audi A5 arriva sul mercato: vieni a scoprirla da Autocentri Balduina

Audi rivoluziona il settore dell’automotive con la nuova Audi A5, che sbarca sul mercato con il suo design sportivo, tecnologie d'avanguardia e prestazioni di primo livello. La presentazione ufficiale è fissata per oggi 29 novembre allo showroom Audi di Autocentri Balduina, in Via Appia Nuova 803. Un’occasione imperdibile per tutti i curiosi di osservarla da vicino. Il modello è già disponibile anche nel salone di Via Casale di Settebagni 5.