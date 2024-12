Max Verstappen al settimo cielo: la fidanzata Kelly è incinta

Max Verstappen sta per diventare papà per la prima volta. Il pilota olandese ha annunciato sui social di aspettare un figlio dalla compagna Kelly Piquet. Il campione e la brasiliana hanno condiviso la notizia su Instagram, scrivendo: "Mini Verstappen-Piquet in arrivo! Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo!" . Accanto alla didascalia una dolcissima foto di Verstappen che accarezza delicatamente il pancione di Kelly: un'immagine che ha rapidamente mandato in delirio tutti i fan e non. L'annuncio ha scatenato un'ondata di entusiasmo sui social media. La sorella di Verstappen, Victoria, non ha nascosto la sua euforia, scrivendo che "non vede l'ora" di accogliere il nuovo membro della famiglia. L'ex pilota di F1 David Coulthard ha predetto con umorismo: "Ecco che arriva il prossimo 10 volte campione del mondo!".

Figlio in arrivo per Max Verstappen Anche la madre di Max, Sophie Kumpen, è intervenuta, dicendo di essere emozionata per l'arrivo del nipotino. Molti hanno scherzato sul futuro dell'eredità Verstappen-Piquet: "Mini Max sta arrivando: il progetto Verstappen inizia ora!". Un altro ha osservato che "tutti gli altri giovani piloti possono anche fare le valigie". Il padre di Kelly, Nelson Piquet, è stato tre volte campione di F1 e, con i quattro titoli mondiali di Max, i fan non hanno resistito a fare ipotesi su quello che il nascituro sta ereditando nel campo dei motori. La storia d'amore tra Max Verstappen e Kelly Piquet Max Verstappen e Kelly Piquet si frequentano dal 2020: sono ufficialmente usciti allo scoperto a Capodanno, con una foto scattata a Dubai. Da allora la coppia è diventata un punto fermo nel paddock di F1, con Kelly sempre pronta a sostenere Max durante le gare. Anche sua figlia, Penelope, affettuosamente soprannominata "P" e nata dalla precedente relazione della modella con l'ex pilota Daniil Kvyat, è diventata molto amata dai fan di Verstappen. La bambina è stata fotografata in più di un'occasione mentre interagisce giocosamente con Max. E ora, con un nuovo bebè in arrivo, la famiglia Verstappen-Piquet sta per diventare ancora più adorabile.

Chi è Kelly Piquet, la fidanzata di Verstappen Classe 1998, dunque 9 anni più grande di Verstappen, Kelly Piquet è una modella ed esperta di pubbliche relazioni brasiliana. Nata in Germania, è figlia di Nelson Piquet, pilota automobilistico brasiliano e tre volte campione del mondo di Formula Uno, e di Sylvia Tamsma, una modella olandese. Kelly ha trascorso la maggior parte della sua infanzia nel sud della Francia. All'età di 12 anni si è trasferita in Brasile: in seguito è tornata in Francia, poi nel Regno Unito e infine negli Stati Uniti. Ha frequentato il Marymount Manhattan College di New York City, dove si è laureata in Relazioni Internazionali. Durante il college ha fatto uno stage nella moda e ha deciso di continuare a lavorare in questo ambito. Nell'aprile 2015 è diventata responsabile dei social media della Formula E. Nel 2017 Kelly ha iniziato a frequentare il pilota russo di Formula Uno Daniil Kvyat, dal quale ha avuto la figlia Penelope nel 2019. Qualche mese dopo la nascita della bambina i due si sono detti addio. Quattro anni fa l'incontro con Verstappen.

