Novità e ritorni: le moto dallo stile intramontabile sono sempre le protagoniste

I recenti dati Ancma , che riportano un mercato in crescita ormai prossimo ai 10 miliardi di euro, testimoniano il feeling tra il Belpaese e le moto e parte di questo successo è dovuto alla curiosità dei motociclisti italiani e alla loro apertura nei confronti di nuove proposte commerciali e di ritorni di marchi storici, assenti per anni dalla scena nazionale. Alla base di questi numeri, c’è l’interesse dei consumer italiani nei confronti di chi offre un rapporto qualità-prezzo competitivo , senza nulla togliere a caratteristiche fondamentali come prestazioni, design e soprattutto sicurezza.

Il ritorno di Jawa

Da pochi giorni, ad esempio, è tornato in Italia (a Roma più precisamente, nel cuore del quartiere Appio Latino) un marchio storico come Jawa, assente da decenni sul panorama nazionale. Per fare breccia nel cuore dei motociclisti italiani, il brand della Repubblica Ceca (fondato nel 1929 e con una solida tradizione motoristica) ha scelto una gamma di moto a quattro tempi da 300 a 650 cc, tutte guidabili con patente A2, collegando la bellezza delle motociclette dal carattere intramontabile alle linee di accessori e abbigliamento, che richiamano un fascino vintage. Un ritorno che conferma ulteriormente la tendenza a scoprire proposte meno convenzionali, soprattutto per quegli appassionati interessati – oltre che all’affidabilità del mezzo – a un design che interpreta al meglio le caratteristiche dei gentlemen driver, fatto di linee retro e mai tramontate. Non è un caso che proprio Jawa proponga questo tipo di due ruote, affiancandola ad altre proposte, sempre tradizionali, ma più vicine ai modelli iconici dei grandi marchi americani, completando così una gamma che sposa appieno l’identikit del motocilista italiano.

