Romana Auto è uno storico concessionario romano, che opera nel territorio della Capitale dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento, specialmente, per l’acquisto di auto a marchio FIAT. Da buoni romani, la parola “espansione” è, per il gruppo Romana Auto, sempre presente nel piano di crescita aziendale: lo abbiamo visto nel 2021, con l’apertura della sede a Viterbo, e ne siamo spettatori ora. Romana Auto ha inaugurato la sua nuova sede in Via della Magliana 309 nella settimana dall’8 al 16 febbraio con sconti imperdibili fino a 6.000€ su tutte le auto e in tutte le loro sedi. Oltre a questo, non sono mancate le attività per intrattenere la clientela: giochi e gadget per lasciare un ricordo impresso nella mente di tutti i visitatori. Ecco alcuni momenti dell’evento...