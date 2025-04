Autoimport Mazda inaugura il progetto “Eccellenze Italiane” con un evento dedicato all’artigianato

Autoimport e Quantum Sails Italia, con grande orgoglio, hanno presentato il manufatto realizzato nell’ambito di “Eccellenze Italiane”, il progetto promosso da Mazda Italia per celebrare la maestria dell’artigianato locale. L’inedita partnership ha dato vita ad un’opera che è stata svelata il 3 aprile durante un esclusivo evento, presso la sede di Autoimport di via Salaria a Roma, e nel mese di giugno verrà esposta in una grande esposizione nazionale di tutti i manufatti realizzati.

Il progetto “Eccellenze Italiane” ha come finalità quella di dare risalto ad una selezione di realtà che operano con dedizione facendo incontrare innovazione e manifattura. Un’iniziativa, dunque, che celebra ciò che rende unico il territorio italiano e che sottolinea come questo approccio sia affine al DNA di Mazda. Questa partnership mira a raccontare il valore del “fatto a mano”, l’attenzione ai dettagli e la tradizione artigianale unita all’innovazione tecnologica, principi che accomunano entrambi i brand e che sono sinonimo di massima qualità produttiva. “Eccellenze Italiane”, infatti, nasce dalla fusione dei valori che legano la tradizione giapponese e quella italiana e si inserisce perfettamente all’interno del concetto di Crafted in Japan, che incarna i principi di dedizione, ricerca della qualità e cura dei dettagli.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima l’opera che Autoimport e Quantum Sails Italia hanno realizzato ad hoc per suggellare questa affinità di valori, mettendo in luce il legame profondo tra la cura dei dettagli che caratterizza Mazda e le eccellenze artigianali locali. Quantum Sails ha mostrato agli oltre 100 ospiti una vela moderna, altamente tecnologia, realizzata con materiali leggeri e resistenti tra cui il carbonio, con un design avanzato, progettato dal celebre studio Reichel/Pugh. Le sue caratteristiche di leggerezza, resistenza e stabilità permettono di offrire un’esperienza entusiasmante e di ottenere alte performance per i più velisti esperti ma anche per gli appassionati meno esperti.

L’evento inaugurale è stato organizzato da Autoimport, concessionaria ufficiale Mazda – che con oltre sessant’anni di esperienza nel settore della mobilità, rappresenta un punto di riferimento consolidato nel panorama automotive romano ed europeo. “Siamo molto orgogliosi di rappresentare Mazda, un brand che condivide i nostri valori: attenzione ai dettagli e centralità del cliente. I nostri clienti scelgono Mazda perché è un marchio esclusivo, in cui la cura dei particolari e l’attenzione al dettaglio fanno la differenza” spiega Marco Oetiker, AD di Autoimport S.p.a.

Protagonista di questa tappa è Quantum Sails, tra i leader globali della progettazione e produzione di vele per regata a crociera ad alte prestazioni e a basso impatto ecologico, che si fonda sull’esperienza di artigiani e sail designer che lavorano con una costante attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, un approccio artigianale perfettamente in linea con i principi di precisione, dedizione e umanocentricità di Mazda.“Ciò che accomuna Mazda e Quantum è senz’altro il rapporto diretto e il legame di fiducia con il cliente, ma anche la combinazione tra artigianalità e produzione su scala globale e non ultima la sostenibilità. Infatti per la produzione delle nostre vele utilizziamo materiali di riciclo e i nostri uffici in Italia sono alimentati esclusivamente da energia solare” afferma Diego Morani, sail designer di Quantum Sails Italia.

Il tour di eventi, che stanno coinvolgendo le concessionarie Mazda e numerosi maestri artigiani locali, sta dunque offrendo al pubblico un’opportunità unica per entrare in contatto con la creatività e la passione che animano il “Made in Italy”. Ogni tappa permette di scoprire nuove realtà, di conoscere i loro prodotti esclusivi e di immergersi nel legame che unisce la filosofia costruttiva di Mazda con la maestria artigianale locale. L’iniziativa si propone quindi di rafforzare questo legame, valorizzando le storie di artigiani italiani che, come i maestri giapponesi, continuano a tramandare tecniche uniche di lavorazione.

“Mazda è un marchio giapponese famoso per la passione per il prodotto auto e per delle caratteristiche che ci fanno dire che Mazda è Crafted in Japan, ovvero che presenta caratteristiche di artigianalità industriale tipiche giapponesi come l’attenzione per il dettaglio, la qualità e l’umanocentricità; caratteristiche che creano delle affinità incredibili tra Italia e Giappone.

Mossi da queste considerazioni siamo andati sul territorio, ad oggi siamo al 51º evento sul territorio alla ricerca con i nostri concessionari di realtà nell’ambito dell’arte dell’artigianato che avessero dei valori affini a quelli Mazda. Abbiamo trovato delle realtà meravigliose.” Spiega Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motor Italia.

Un aspetto fondamentale del successo di Eccellenze Italiane è stato proprio il ruolo cruciale ricoperto dai concessionari Mazda che, grazie alla loro conoscenza capillare del territorio e alla loro rete di contatti, hanno individuato i veri protagonisti di questo progetto: gli artisti e le aziende che, con la loro maestria, hanno realizzato i manufatti che rappresentano il meglio dell’artigianato locale. I concessionari Mazda sono così diventati veri e propri ambasciatori della tradizione artigiana italiana, facilitando il dialogo tra il brand e i talenti del settore.