Le Mans, per la 24 ore sarà sfida vera Cadillac-Ferrari: orario e dove vederla in tv

Nessuna corsa di durata vanta il prestigio e il fascino della 24 Ore di Le Mans , che assieme al Gran Premio di Monaco di Formula 1 e alla 500 Miglia di Indianapolis rappresenta la “ Triple Crown ”, la tripla corona delle gare che ogni pilota sogna di conquistare almeno una volta. Oggi ci provano quelli della Cadillac #12, Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens, i quali scattano dalla pole position davanti alla vettura “gemella” numero 38 (Earl Bamber e gli ex F1 Jenson Button e Sebastien Bourdais) nella maratona francese che parte alle 16. Per trionfare, la Casa statunitense deve fare i conti con la Ferrari , futura alleata nell’avventura Cadillac in F1: il Cavallino ha monopolizzato i primi tre appuntamenti della stagione anche e soprattutto per merito di Antonio Giovinazzi , Alessandro Pier Guidi (vettura #51) e Antonio Fuoco (sulla 499P #50), equipaggi vincitori a Le Mans rispettivamente nel 2023 e 2024. Le qualifiche però non sono andate come previsto, con un 7° e un 11° posto per le Rosse e il 13° della gialla #83 del Team AF Corse, ma in 24 ore – e oltre 4000 km - può accadere davvero di tutto con le stesse Porsche, Alpine e BMW competitive, senza dimenticare la Toyota in cerca di riscatto dopo aver addirittura mancato l’accesso alla Hyperpole con la #7.

24 Ore di Le Mans, tanti ex F1 in pista

La grande incertezza è merito di un azzeccato Balance of Performance (il livellamento delle prestazioni imposto alle varie Case) ma anche e soprattutto della stessa classe Hypercar, in grado di rinfoltire una griglia scarna nelle ultime stagioni della defunta LMP1. Un esperimento riuscito che ha riportato numerosi grandi marchi in gara (Ferrari in primis) con ulteriori ingressi attesi (Genesis/Hyundai nel 2026, Ford e McLaren nel 2027) e una conferma della categoria almeno fino al 2032 come classe regina di un mondiale Endurance tornato al prestigio degli anni d’oro e ulteriormente in crescita. Il tutto con la presenza di numerosi volti noti dai trascorsi in Formula 1 come Mick Schumacher, pilota ufficiale Alpine e figlio del leggendario Michael, Kevin Magnussen e Jenson Button, campione F1 nel 2009 alla probabile ultima 24 Ore prima di appendere il casco al chiodo a 45 anni.

24 Ore di Le Mans: quando inizia e dove vederla

Guardando la griglia di partenza, che conta per l’unica volta nella stagione anche i prototipi LMP2 con TDS Racing in pole, l’Italia punta in alto anche nella LMGT3, dove Mattia Drudi, Alessio Rovera – al volante della Ferrari, competitiva anche tra le vetture Gran Turismo – e Valentino Rossi (costretto al ritiro l’anno scorso al debutto) occupano le prime tre posizioni sul leggendario tracciato de La Sarthe. Dove tra Ferrari e piloti di prestigio si può sognare il tricolore sul podio davanti a decine di migliaia di appassionati accampati lungo il circuito ormai da giorni. La corsa inizia alle 16 con diretta integrale su Eurosport.