SDA Bocconi e Ferrari, le eccellenze

A oltre un secolo di distanza, quel legame offre lo spunto per raccontare una giornata speciale che ha visto protagonista la SDA Bocconi School of Management, giunta quest’anno alla decima edizione del suo prestigioso Executive Master in Finance (EMF), con la tradizionale visita aziendale alla Ferrari a Maranello.

Ad accompagnare la classe, composta da manager e professionisti provenienti da differenti realtà imprenditoriali e finanziarie, la Professoressa Alessia Bezzecchi, Direttrice dell’Executive Master in Finance e Associate Professor of Practice di Corporate Finance and Real Estate, e il Professor Andrea Beltratti, Ordinario di Finanza dell’Università Bocconi, fondatore del Master e già suo Direttore Accademico.

Ad accogliere i partecipanti, Dennis de Munck, Head of University Partnerships di Ferrari, e Antonio Picca Piccon, Chief Financial Officer del Gruppo Ferrari, che hanno condiviso con la classe riflessioni ed esperienze legate alla storia, alla cultura aziendale e alla gestione di uno dei marchi italiani più conosciuti e ammirati nel mondo.

Un’occasione di confronto particolarmente significativa, nella quale l’eccellenza industriale e tecnologica della Ferrari si è intrecciata con i temi della finanza, della strategia e del governo d’impresa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire i fattori che hanno reso il Cavallino Rampante un simbolo universale dell’ingegno e dell’imprenditorialità italiana.

Due eccellenze italiane, dunque, la SDA Bocconi e la Ferrari, accomunate dalla capacità di coniugare tradizione e innovazione, competenza e visione internazionale, riunite per contribuire alla crescita culturale e professionale dei partecipanti all’Executive Master in Finance.

Una giornata accolta con grande entusiasmo dalla classe, che ha potuto vivere da vicino una realtà nella quale la ricerca dell’eccellenza rappresenta, prima ancora che un obiettivo industriale, un’autentica cultura d’impresa.

E per il Corriere dello Sport, che annovera Enzo Ferrari tra le figure della propria storia ultracentenaria e nel cui gruppo editoriale spicca AUTOSPRINT, storica testata di riferimento dell’automobilismo sportivo, anche una piacevole occasione per ricordare un legame forse poco conosciuto, ma certamente degno di essere raccontato.