Perché il mercato è fermo
I Il mercato dell’auto in Italia dopo il Covid è rimasto intorno al milione e mezzo di vetture contro i due milioni circa del 2019. Areté ha condotto una ricerca, tecnicamente “instant survey”, per cercare di capire i motivi di questa stagnazione. I risultati sono particolarmente interessanti ed evidenziano una profonda dicotomia tra la domanda e l’offerta di automotive. L’interesse per l’auto e la mobilità privata risulta rilevante dalla ricerca. Uno su quattro degli intervistati pensa di acquistare una nuova auto entro sei mesi ma i prezzi sono valutati troppo elevati e gli intervistati indicano chiaramente che i costruttori debbono ridurre i listini e concentrarsi ad offrire più prodotti accessibili alla classe media. In sintesi, il 38% è disposto a spendere meno di 20.000 euro e un altro 37% è disposto a spendere tra 20.000 e 30.000 euro. La tendenza ai prezzi accessibili si conferma anche quando viene chiesto che cosa può convincere all’acquisto di una nuova vettura. Oltre la metà dei rispondenti chiede di nuovo listini più accessibili e consumi inferiori. L’interesse per il contenuto della vettura c’è ma non è quello che convince il consumatore all’acquisto. Il fattore economico è lo spartiacque tra acquisto e non acquisto.
Da qualsiasi angolo si approcci il consumatore italiano, si conferma questo criterio irrinunciabile. Prezzi e consumi più bassi e maggior numero di modelli alla portata del potere d’acquisto della classe media. In questa fase storica, complessa e delicata per il futuro dell’industria automobilistica in Europa, le regole della EU e le scelte delle Case sono divergenti dalle richieste del mercato. Il cliente è focalizzato sul prezzo e non necessariamente chiede più tecnologia e più dotazioni. Vuole una vettura alla portata che soddisfi le fondamentali esigenze di mobilità. Per le Case auto si richiede un cambiamento di strategia che è una sfida non facile da vincere. Si sono gravati di eccessivi apparati i segmenti minori dell’offerta rendendo le vetture pesanti e care. Si sono aggiunti, nei modelli attuali, dei contenuti tecnologici che sfociano nel gadget ed hanno una utilità relativa ed una domanda di mercato irrilevante. Anche per il propulsore c’è divergenza, il più richiesto è l’ibrido che insieme al il Plug-in rappresenta oltre il 60% delle preferenze. L’elettrico viene scelto dal 18% degli intervistati. La realtà di mercato è questa, non si può ignorare.
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