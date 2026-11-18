I Il mercato dell’auto in Italia dopo il Covid è rimasto intorno al milione e mezzo di vetture contro i due milioni circa del 2019. Areté ha condotto una ricerca, tecnicamente “instant survey”, per cercare di capire i motivi di questa stagnazione. I risultati sono particolarmente interessanti ed evidenziano una profonda dicotomia tra la domanda e l’offerta di automotive. L’interesse per l’auto e la mobilità privata risulta rilevante dalla ricerca. Uno su quattro degli intervistati pensa di acquistare una nuova auto entro sei mesi ma i prezzi sono valutati troppo elevati e gli intervistati indicano chiaramente che i costruttori debbono ridurre i listini e concentrarsi ad offrire più prodotti accessibili alla classe media. In sintesi, il 38% è disposto a spendere meno di 20.000 euro e un altro 37% è disposto a spendere tra 20.000 e 30.000 euro. La tendenza ai prezzi accessibili si conferma anche quando viene chiesto che cosa può convincere all’acquisto di una nuova vettura. Oltre la metà dei rispondenti chiede di nuovo listini più accessibili e consumi inferiori. L’interesse per il contenuto della vettura c’è ma non è quello che convince il consumatore all’acquisto. Il fattore economico è lo spartiacque tra acquisto e non acquisto.