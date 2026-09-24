Coppa America: vocabolario di regata

È lo spazio d’acqua delimitato da boe e infrastrutture, utilizzato per lo svolgimento delle regate. Per le Preliminary Regatta Naples ne sono previsti quattro, orientati in base alla direzione del vento del giorno. 180° (vento da sud, mezzogiorno), 75° (grecale), 220° (libeccio), 260° (ovest, ponente)

AC40

Classe di imbarcazioni monotipo con cui si disputano le Preliminary Regattas, la Youth America’s Cup e la Women America’s Cup. Monoscafi di 40 piedi (11,3 metri di lunghezza) dotati di foil.

ONE DESIGN - MONOTIPO

Tipologia di regolamento di classe per imbarcazioni progettate e costruite con elementi standard e uguali per tutte, sulle quali è vietato fare ricerca e sviluppo.

AC75

Classe di imbarcazioni regolamentate da una box rule con cui si disputa la 38a America’s Cup. Monoscafi di 75 piedi (20.7 metri lunghezza) dotati di appendici (foil) che consentono allo scafo di sollevarsi e staccarsi dall’acqua. Già utilizzati nelle edizioni della Coppa del 2021 e 2024, sono stati aggiornati alla Versione 3 per la Coppa del 2027.

BOX RULLE

Tipologia di regolamento di classe per barche che devono rispettare alcuni parametri e rientrare in certe misure, ma che prevedono aree di progettazione e costruzione libere da restrizioni.

SOFT WING

Randa dal profilo alare, ma di tessuto e non rigida, formata da due vele parallele che si issano contemporaneamente infi erite all’albero.

MURE A SINISTRA

Una barca naviga con le mure a sinistra quando il vento arriva dal lato sinistro dello scafo e le vele sono orientate sul lato destro. In caso di incrocio con una barca avversaria, quella che naviga con le mure a sinistra deve lasciare la precedenza.

MURE A DRITTA

Una barca naviga con le mure a dritta quando il vento arriva dal lato destro dello scafo e le vele sono orientate sul lato sinistro. In caso di incrocio con una barca avversaria, quella che naviga con le mure a dritta ha diritto di precedenza.

TIMONE

La lama situata nella parte posteriore dell’imbarcazione che il timoniere utilizza per cambiarne la direzione. Il timone presenta inoltre un’ala elevatrice (elevator) alla base che conferisce all’imbarcazione portanza e stabilità durante il volo.

FOIL

Appendici che consentono all’imbarcazione di sollevarsi sull’acqua e di raggiungere velocità molto elevate.

WING

Parte terminale del foil. Come nelle ali degli aerei, i bordi di uscita delle wing sono dotati di fl ap (estremità mobili) in grado di ottimizzare i fl ussi idrodinamici.

ALBERO

È il lungo “palo” verticale fi ssato allo scafo che serve a sostenere e manovrare il piano velico (composto dall’insieme randa e fi occo). Sia sull’AC75 sia sull’AC40, l’albero è in grado di ruotare di qualche grado sia verso la direzione del vento sia nella direzione opposta.

LAYLINE

Linea immaginaria di riferimento per la tattica e la strategia di regata per intuire il punto esatto in cui virare o strambare per raggiungere una boa o una destinazione con il minor numero di manovre possibile.

STRAMBATA

La manovra che consiste di cambiare le mure, ovvero la direzione di un’imbarcazione a vela, passando con la poppa attraverso la direzione del vento.

VIRATA

La manovra che consiste di cambiare le mure, ovvero la direzione di un’imbarcazione a vela, passando con la prua attraverso la direzione del vento.

FIOCCO

Vela di prua triangolare che si issa sullo strallo.

VENTO APPARENTE

Il vento apparente è la somma vettoriale tra l’intensità del vento reale e il vento di velocità generato dal movimento di avanzamento della barca.

VENTO REALE

Il vento meteorologico che soffia nell’area.

CIRCLING

Quando nella fase di pre-partenza le due imbarcazioni si girano intorno nel tentativo di marcarsi o smarcarsi per avere una il controllo dell’altra e per ottenere la posizione che ritengono vantaggiosa sulla linea del via al momento dello sparo.

MATCH RACE

Formato di regata “uno contro uno”, nella quale si aff rontano solo due imbarcazioni. Vince la prima che taglia la linea del traguardo. Fondamentale è la fase di pre-partenza durante la quale entrambi gli equipaggi cercano di guadanare il lato del campo di regata che ritengono favorevole.

POPPA

È l’andatura in cui l’imbarcazione naviga (scendo) nella direzione del vento. È in questa fase che gli AC40 e gli AC75 possono raggiungere la loro velocità massima, prossima a ai 50 nodi (oltre i 90 km/h).

GATE

Il gate (cancello) sul percorso di regata è la linea immaginaria formata da due boe distanziate tra loro, in mezzo alle quali le imbarcazioni devono obbligatoriamente transitare. I gate sono posti al termine del lato di bolina e del lato di poppa.

BOUNDARY

Le linee che delimitano i confi ni dell’area del campo di regata, segnalate con lunghe fi le di boe, oltre le quali le barche non possono navigare.

BOLINA

L’andatura di una barca a vela che deve navigare verso il punto di origine della direzione del vento.

INGAGGIO

Si verifica quando l’asse longitudinale di una barca interseca la perpendicolare all’asse longitudinale di un’altra barca passante per il suo punto più a poppa. In pratica, due barche sono ingaggiate quando nessuna delle due si trova completamente davanti o dietro all’altra.

VMG

La VMG (Velocity Made Good) è la velocità utile con cui una barca a vela si avvicina o si allontana direttamente nella direzione del vento. Aiuta a capire quanto velocemente si procede verso una boa di bolina o di poppa.

PRELIMINARY REGATTA NAPLES: CALENDARIO

VENERDI' 25 SETTEMBRE 14:10 Regata di flotta 1 14:46 Regata di fl otta 2 15:27 Regata di fl otta 3

SABATO 26 SETTEMBRE 14:10 Regata di flotta 4 14:46 Regata di flotta 5 15:27 Regata di flotta 6

DOMENICA 27 SETTEMBRE 14:10 Regata di flotta 7 14:46 Regata di flotta 8 15:27

Regata finale di match race

PUNTEGGIO PER OGNI SINGOLA PROVA DELLE REGATE DI FLOTTA 10 punti al primo arrivato, 9 al secondo, 8 al terzo fi no al nono che ne prende 2

Tempi limite 25 minuti: il tempo massimo per completare una prova 5 minuti: il tempo massimo per tagliare la linea del traguardo dopo l’arrivo del primo 7 minuti: il tempo massimo per raggiungere il gate di bolina dopo la partenza

Limiti di Vento 7,5 nodi: intensità minima al di sotto della quale una regata non parte o è interrotta 21 nodi: intensità massima oltre la qual