Mazda Best Selection: un mondo di vantaggi per auto usate d'eccellenza

In questo momento molto difficile, Mazda pensa ai propri clienti e li agevola nella scelta dell’auto, anche per l’usato. Mazda Best Selection, il programma dedicato all’usato d’eccellenza Mazda, si rinnova con aggiornamenti sia estetici che funzionali in grado di facilitarne l’utilizzo e la scelta della quattro ruote. Un’altra novità riguarda, da lunedì 27 aprile 2020, la nuova “Live Chat Mazda Best Selection”.

Programma più ricco

Mazda Best Selection sviluppa nuovi contenuti e vantaggi per i clienti che sono alla ricerca di un’auto usata. Mazda ha voluto una migliore esperienza di navigazione sul sito, ma anche la possibilità per i clienti di avere maggiori informazioni sull’acquisto. Per questo nasce la nuova “Live Chat Mazda Best Selection”: si tratta di una consulenza personalizzata live, gestita da Mazda Italia, per fornire supporto immediato a chi ne avesse bisogno.

Nuove offerte

Tra le opportunità del momento, sull’acquisto di vetture usate, l’azienda propone una nuova offerta di finanziamento valida fino al 31 maggio con il pagamento della prima rata dopo 90 giorni, per un importo massimo di 20.000 euro e fino a 60 mesi, tramite Mazda Financial Services. Novità anche per Apple Carplay® e Android Auto®. I clienti interessati all’acquisto di un modello Mazda non dotato di queste tecnologie possono acquistarlo come accessorio con uno sconto del 20%. E vista l’importanza, adesso più che mai, della sanificazione della propria auto, la Casa offre ai clienti la sanificazione gratuita.

