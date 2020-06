Mazda MX-30, un'esperienza virtuale per presentare l'elettrica ai clienti

Ai tempi del COVID-19 e della ripartenza socio-economica di tutto il mondo, anche la comunicazione dell'automotive cambia. Si rinnova nell'interazione fra Marchio e cliente, cambia le proprie caratteristiche e le Case devono farsi trovare pronte. Come Mazda, che con MX-30 Virtual Experience ha lanciato un'esperienza virtuale nuova e coinvolgente in modo da superare qualsiasi distanza.

Basta un computer per scoprire MX-30

MX-30 Virtual Experience è una sessione live organizzata dal Marchio insieme ai propri clienti per far scoprire loro tutti i segreti di MX-30, la prima 100 % elettrica della storia Mazda. La chiacchierata digitale ha visto protagonisti il direttore della comunicazione Claudio Di Benedetto e il brand manager Giulio Alessandrini con la presentazione della vettura, preceduta però da una live chat con clienti ed appassionati, molti dei quali iscritti alle community facebook di Mazda, che hanno sfornato tantissime domande su design, praticità, tecnologia, infotainment e caratteristiche tecniche dell'auto.

Gli oltre 500 spettatori presenti hanno anche potuto godere del privilegio di assistere a un test drive di MX-30 (ovviamente in video), dove il crossover a zero emissioni ha potuto mettere in mostra le sue qualità. Per chi non ha potuto assistere alla diretta, Mazda Italia ha poi provveduto a pubblicare l'intera Virtual Experience sul proprio canale YouTube, inserendo anche inediti filmati realizzati nel centro ricerca e sviluppo Mazda di Oberursel, vicino Francoforte. Di seguito, il video dell'incontro completo.

