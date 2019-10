Ducati: agevolazioni per i neopatentati

Nuova iniziative di Ducati in vista. La Casa di Borgo Panigale ha deciso che i suoi modelli depotenziati saranno messi in commercio con una riduzione sull'acquisto di 1000 euro. Il motivo? L'azienda si rivolge ai giovani, sostenendone la passione per le due ruote e l'ingresso in questo mondo. Così facendo, i neopatentati A2 potranno acquistare la moto dei loro sogni, come un’Hypermotard, un Monster, una SuperSport o uno Scrambler Ducati.

DEPOTENZIATE – Ai neo-motociclisti, e quanti stanno conseguendo o hanno conseguito la patente A2, Ducati propone una vasta gamma di depotenziate. Moto iconiche capaci di far sognare ogni motociclista, come Hypermotard 950, Monster 821, Monster 797, SuperSport, Scrambler Icon, Café Racer e Desert Sled, adesso sono dunque disponibili con un “bonus” di mille euro in meno sul listino.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il concessionario di fiducia o cercare il rivenditore più vicino tramite il Dealer Locator sul sito Ducati.