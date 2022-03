In treno con lo scooter: scene da film sulla tratta Roma-Nettuno

Sembrava un normale martedì pomeriggio in treno, quello del 1° marzo 2022, sulla linea regionale Roma-Nettuno. E invece accade sempre qualcosa che ci fa dire “ma è successo veramente?”. È il caso di un uomo che è salito in treno con uno scooter, e ha fatto tutto il viaggio in sella, come se fosse una bicicletta, come se il mezzo non occupasse spazio e soprattutto come se questo fosse regolarmente consentito. La foto sta facendo il giro dei social ed è diventata virale.