Luciano Pavarotti e il suo amore per… il Booster

Quando si pensa alle canzoni “Nessun dorma” o “Vincerò”, appare subito una figura: Luciano Pavarotti. La sua profonda voce, sin dal suo esordio nel 1955 al Festival di Llangollen, è entrata nel cuore di tantissimi italiani e non solo. Considerato uno dei dieci massimi rappresentanti della musica lirica, esibendosi non solo nel nostro (e suo) Paese ma approdando persino negli Stati Uniti, Pavarotti è sicuramente un tenore che, nonostante la sua scomparsa nel 2007, continua a rappresentare la musica italiana. Il suo timbro squillante e la sua innata bravura si possono infatti considerare immortali. Ma in pochi sanno che "Big Luciano" aveva anche una simpatia, sconosciuto ai più: quella per le due ruote. Anzi, per un modello in particolare: l' MBK Booster .

Pavarotti infatti non era un amante dello sfarzo e la prova ci arriva da alcune foto pubblicate recentemente su Instagram, che lo immortalano in sella all'MBK Booster, lo scooter Yamaha di piccola cilindrata molto in voga negli anni ’90 e 2000, ma sicuramente economico. L’MBK Booster è stato prodotto dalla Casa giapponese nel 1988 con il nome BW'S, usando poi dal 1990 gli stabilimenti della francese MBK per la produzione europea.

Pavarotti è la dimostrazione che per essere felici non bisogna per forza andare in sella ad una maxi-moto da prezzi esorbitanti, ma basta anche un piccolo scooter neppure tanto costoso, purché sia un meraviglioso compagno di viaggio (e di avventure).

