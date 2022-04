Incidente alla gara di motocross: che paura per Max Giusti

Con l’ironia e la spensieratezza che lo contraddistinguono, ha poi rassicurato tutti coloro che nel frattempo si sono preoccupati, segnalando di aver riportato solo una lussazione alla spalla. Nel video, mostra alcune ferite riportate sulle braccia, causate dalle sassate. I pericoli si sa, sono all’ordine del giorno, ma almeno ha potuto godersi un attimo di felicità con la sua motocicletta.

Max Giusti: la passione per le moto da cross

È chiaro che il comico abbia tante passioni al di là della televisione, ed una fra queste sono proprio le moto da cross, comprese le gare. Infatti da piccolo era sempre desideroso di parteciparvi, tanto che si era fatto regalare dal padre una KTM. Inoltre, due anni fa, ne aveva riacquistata una simile online e da allora pare che la sua innata passione verso le due ruote si sia riaccesa, più forte di prima. Conserva ancora l’entusiasmo e la gioia di quando era ragazzo e, come ogni sogno, non smette di realizzarlo ogni volta che gli impegni di lavoro glielo permettono.

È importante ritagliarsi del tempo per le cose che fanno stare bene, come in questo caso la motocross per Max. Essere ancora in grado di potersi divertire nonostante qualche acciacco dovuto all’età costituisce il giusto stimolo per continuare a farlo e non smettere mai. Ora il comico si trova all'ospedale Gemelli di Roma e sta bene. L’episodio che lo ha coinvolto sicuramente non lo fermerà dal rimettersi in sella appena troverà di nuovo l’occasione per farlo.

