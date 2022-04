Doppio salto mortale su una moto da 135 metri d’altezza

Attenzione, questo video potrebbe non essere adatto ai deboli di cuore! L’atleta e acrobata Red Bull Tom Pages si è lanciato con la moto da 135 metri d’altezza, realizzando due front flip (salti mortali) in sella e atterrando in paracadute come nulla fosse. Ecco il video che è stato postato direttamente sul profilo Instagram Red Bull France.