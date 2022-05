Raoul Bova in sella alla Triumph Legend TT 900 sul set di Don Matteo

Terence Hill abbandona Don Matteo dopo 13 lunghissimi anni ma la Rai non è pronta a eliminare dal palinsesto l'amata fiction e così, per non deludere il suo pubblico, manda in soccorso Don Massimo, nuovo parroco di Spoleto, interpretato da Raoul Bova. Ma la compagna di Don Massimo non è più una bici: il posto viene ceduto a una Triumph Legend TT 900 con la quale il prete scorrazza per le strade della cittadina umbra.