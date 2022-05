Fast & Furious 10, Jason Momoa con la Harley-Davidson tra le strade di Roma

Jason Momoa in sella a una Pan America rivista

L'attore hollywoodiano, vestito con una giacca pitonata e pantaloni di pelle che rispecchiano il personaggio che interpreta in Fast & Furious 10, è stato visto cavalcare una Pan America parecchio modificata per il film, tanto da somigliare poco alla sua versione originale. I tubi di scarico sono diventati due tubi dritti verniciati in rosso e arancione, mentre gli originali sono in vernice nera. Non c'è più il faro, sostituito da una piastra nera piatta con fori di sfiato, che imita la targa utilizzata dalle flat track. Il quadro strumenti è un piccolo display LCD, oppure potrebbe essere persino uno smartphone, mentre il sedile è stato modificato per potersi adattare al set. Ciò che invece resta identico, e quindi non modificato, è il bicilindrico a V Revolution Max 1250.