Guerra, contro i carri armati russi l'Ucraina schiera le bici elettriche

Quando ci si trova con le spalle al muro, in guerra, ogni mezzo a quattro o due ruote può rivelarsi uno strumento fondamentale per ribaltare le sorti del combattimento. Lo sa bene l'esercito ucraino, che ha recentemente svelato di far uso di biciclette elettriche per abbattere i carri armati dell'esercito russo. Nello specifico, a essere utilizzati sono i modelli della Casa locale Eleek e della statunitense Delfast.