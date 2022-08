Lo scooter ibrido potrebbe esistere: dall'India arriva un prototipo

L'ingegneria è una branca che negli anni ha dato il suo massimo contributo nel mondo delle automotive e grazie alla quale il mercato è pieno zeppo di novità e di varianti sia di automobili che di motociclette. Potrebbe sorprendere perciò che nonostante questo, ancora non si sia sviluppato uno scooter ibrido nel 2022. Dall'India però giunge una storia che lascerà a bocca aperta e che ha come protagonista Vipul Patel, indiano doc, che nel giro di 2 anni è riuscito a progettare e integrare un sistema ibrido proprio sul suo scooter Honda Activa. Probabilmente Patel è stato spinto dal problema della benzina che ha dei prezzi alti ed essendo gli scooter il mezzo più usato in India, è riuscito ad impegnarsi al massimo per poter utilizzare un veicolo con cui risparmiare un po’.