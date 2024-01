La Lucasfilm contro un'autolavaggio chiamato Star Wash: cosa è successo

Con la Lucasfilm di George Lucas non si scherza. La Casa di produzione cinematografica da cui è nata la saga sci-fi/fantasy più amata dei nostri tempi e non solo, si è scagliata legalmente contro un'autolavaggio situato a Santiago poiché, secondo quanto si apprende da ciò che comunicano i media locali, questo avrebbe violato il copyright riguardante proprio Star Wars. E loro non ci stanno.