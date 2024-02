Sanremo 2024, Gazzelle entra all'Ariston con lo scooter!

Durante la settimana di Sanremo tutte le attenzione sono focalizzate sulla kermesse canora più importante d’Italia, che come sempre ci regala delle belle chicche, tra colpi di scena, nuove hit che entrano in testa e scivoloni sulle scale. Si aggiunge alla lista l’entrata "trionfale", si fa per dire, di Gazzelle che nella serata dell’8 febbraio è arrivato all’ingresso dell’Ariston in scooter, un Honda SH Vision .

Gazzelle tra Roma e scooter

Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini, è un cantautore romano classe ’89. Tifosissimo della Roma, è al debutto al festival di Sanremo in questa 74esima edizione. Porta sul palco il suo indie malinconico (la canzone in gara si intitola “Tutto qui”) e naturalmente gli occhiali da sole, da cui non si separa mai, neppure durante i concerti, figuriamoci per un’occasione del genere.

Ma torniamo alla serata dell’8 febbraio. Da regolamento, le serate del 7 e 8 hanno visto la divisione dei cantanti in gara in due gruppi, 15 si sono esibiti la il 7 febbraio e gli altri 15 l’8. E tutti sono stati presentati dai colleghi, che per qualche minuto hanno fatto da co-conduttori ad Amadeus. Gazzelle, che aveva cantato nella serata di mercoledì, ha presentato la canzone di Rose Villain, ma prima di salire sul palco si è fatto notare per le strade di Sanremo e sui social (il tutto è avvenuto durante una diretta Instagram) scorrazzando nel traffico su uno scooter nero e arrivando, tra lo stupore della folla, fino all’ingresso dell’Ariston.

Sanremo 2024 tra auto e moto: ecco cosa guidano cantanti e ospiti