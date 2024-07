Sciopero Roma 7 luglio: bus, metro e tram a rischio

Roma si prepara per affrontare un altro sciopero del trasporto pubblico , che cadrà nello stesso weekend in cui è previsto anche quello dei treni. La data di fuoco sarà quella di domenica 7 luglio : a rischio saranno gli autobus, i tram e la metro.

Sciopero di 4 ore

Nello specifico, a essere coinvolta è la rete Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Lo sciopero dovrebbe essere di quattro ore, nella fascia oraria serale, quindi dalle 20.30 e fino alle 00.30. Come sempre, quando si tratta degli scioperi, negli orari interessati per le metro che restano aperte non è garantito né il servizio di scale mobili, né ascensori e montascale.

