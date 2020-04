MV Agusta vola con i bagagli firmati TecknoMonster

Per adesso, siamo obbligati a stare fermi. Ma ci sarà un tempo per ripartire, per ricominciare a vivere come facevamo prima. E quando tutto tornerà alla normalità, riprenderanno anche i nostri viaggi.

Per questo, MV Agusta si è organizzata per tempo. Dalla collaborazione della Casa di Schiranna con TecknoMonster, azienda che si occupa della realizzazione di accessori da viaggio esclusivi con materiali e tecnologie derivate dal comparto aerospaziale, nasce la gamma di zaini e cabin trolley brandizzati MV Agusta, e acquistabili sullo store online del Marchio.

Materiali e tecnologie esclusivi

I due zaini, tecnici e superleggeri, sono realizzati in fibra di carbonio con pelle in Alcantara o di vitello cucita a mano, dotati di scomparti per laptop e tablet.

Titanio, alluminio e fibra di carbonio sono i materiali attraverso cui sono realizzati invece i trolley (carbonio di cui è composta anche la maniglia telescopica dotata di un meccanismo di precisione a tre stadi), disponibili in diverse misure e combinabili con tessuti Jacquard per la fodera interna e finiture in vera pelle. Inoltre, dei cuscinetti a sfera sono presenti sulle ruote.

"Una nuova percezione del lusso"

A parlare dei prodotti, Giacomo Valentini, fondatore di TecknoMonster: "MV Agusta ha sempre fatto parte della mia vita. Seguivo con passione le gare e le vittorie di Giacomo Agostini, la leggenda. Questa collaborazione tra TecknoMonster e MV Agusta dimostra quanto il territorio di Varese sia presente nel DNA del Made in Italy nel mondo. L’impiego di materiali aerospaziali ci ha permesso di creare una nuova percezione del lusso".

Fanno eco le parole di Claudio Quintarelli, Head of Sales di MV Agusta: "Siamo orgogliosi di presentare questa nuova aggiunta alla nostra collezione merchandising. Questi articoli di alto artigianato e design, realizzati a mano nel cuore del distretto aerospaziale lombardo, sono in completa armonia con lo stile e la tradizione MV Agusta. Sono certo che saranno apprezzati da molti nostri appassionati in tutto il mondo".