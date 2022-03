Segway, ecco GT2: monopattino "da pista" che sfreccia fino a 70 km/h

Tra le più recenti novità in casa Segway c’è GT2 , il nuovo monopattino elettrico che si presenta al pubblico in una veste piuttosto inedita perché non rappresenta esattamente il classico mezzo pensato per la micromobilità. Considerate le sue caratteristiche, infatti, non è affatto facile collocarlo in un preciso settore: GT2 può raggiungere i 70 km/h di velocità e andare da 0 a 48 km/h in appena 4 secondi . A spingerlo ci sono due motori elettrici , uno per ruota, e la potenza totale è di 3.000 W .

Autonomia fino a 90 km

Questo, unito alla velocità, lo rende illegale per la maggior parte dei Paesi (in Italia, per esempio, la velocità massima consentita per i monopattini è di 20 km/h). Le ruote sono da 11” (di solito le troviamo da 8) con un battistrada da 92 mm. GT2 è anche dotato del controllo di trazione elettronico e del doppio ammortizzatore regolabile: forcellone posteriore e all'anteriore una molla, al posto della classica forcella pneumatica. Un mix di specifiche che Segway giustifica definendo il suo prodotto per “uso in pista”, consapevole che su strada non potrebbe mai circolare.

GT2, insomma, è un mezzo robusto e massiccio, e può sostenere fino a 150 kg. Va da sé che il suo stesso peso non sia poi così contenuto, siamo infatti sui 52 kg, che dipendono in buona parte dalla batteria che gli consente un’autonomia fino a 90 km. Infine, manca all’appello il display OLED, super tecnologico e trasparente. Dovrebbe debuttare sul mercato intorno alle metà del 2022, ma ancora non ci sono conferme, mentre non si sa assolutamente nulla del prezzo.

