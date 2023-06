Monopattini elettrici, a Milano parcheggi corretti e inclusione

Voi Technology , presente a Milano dal 2020 con i suoi 750 monopattini elettrici in sharing color rosa corallo, ha cominciato una fase sperimentale di inclusione di persone con svantaggi fisici o psichici, ragazze madri, ex detenuti o ex tossicodipendenti da inserire o reinserire nel mondo del lavoro grazie alla nuova collaborazione con la Cooperativa Sociale di tipo B Detto Fatto .

Più competenze per tutti

Ad essere coinvolti, i lavoratori della Cooperativa che hanno supportato Voi Technology nelle attività di riparcheggio corretto dei propri monopattini nelle aree interessate da grandi eventi cittadini, come la scorsa Settimana Della Moda Uomo (dal 16 al 21 giugno) e del Pride Milano (sabato 24 giugno). In particolare, attraverso la collaborazione con Voi Technology, i lavoratori della Cooperativa Detto Fatto coinvolti hanno potuto arricchire le proprie conoscenze e competenze in termini di conoscenza del settore della micromobilità elettrica in sharing, conoscenza delle regole del parcheggio corretto e delle aree in cui è consentito, utilizzo dell'app dell'azienda e competenze digitali, azione di "sblocco" e "blocco" del monopattini, capacità di conduzione del mezzo e riposizionamento del mezzo in aree sicure e in cui è permessa la sosta del mezzo.

