Harley-Davidson annuncia il concorso per band emergenti in Francia, Spagna e Italia

Milano, Italia [13.02.2025] - Harley-Davidson® è felice di annunciare un nuovo ed entusiasmante concorso musicale che offre agli artisti e band emergenti di Francia, Spagna e Italia la possibilità di salire sul palco di uno degli eventi motociclistici più iconici d'Europa. Le band vincitrici si assicureranno un ambito posto nella line-up musicale di uno dei grandi raduni Harley-Davidson, l' Harley-Davidson Euro Festival, a Port Grimaud nel golfo di Saint Tropez.La musica è sempre stata parte integrante dello stile di vita Harley-Davidson e una pietra miliare dell'esperienza del marchio per i motociclisti, rappresentando la libertà, l'individualità e l'emozione della strada aperta. Questo concorso fornisce una piattaforma unica per i talenti locali che possono mostrare il loro sound a migliaia di appassionati di moto e di musica, contribuendo all'atmosfera elettrica che caratterizza i raduni Harley-Davidson.I vincitori del concorso si esibiranno dal vivo all'Harley-Davidson Euro Festival, che si terrà dall'8 all'11 maggio 2025. Situato nella splendida cornice della riviera francese di Saint Tropez, l'Euro Festival è un evento di primo piano che riunisce oltre 30.000 motociclisti, appassionati di Harley-Davidson e fan della musica per tre giorni di intrattenimento e cultura motociclistica. Esibirsi a questo festival offre alle band un'esposizione impareggiabile a un pubblico eterogeneo e appassionato.Il concorso è aperto alle band di Francia, Spagna e Italia e le votazioni si svolgeranno durante l’Harley Night, l'evento regionale di Harley-Davidson che si terrà il 14 marzo 2025. Le concessionarie partecipanti in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) si trasformeranno in vibranti centri di aggregazione, musica e motociclette, mentre i partecipanti voteranno le loro band preferite.Le band interessate a partecipare al concorso possono trovare maggiori dettagli e inviare le loro candidature visitando hdmusiccontest.com. Le iscrizioni si chiudono il 2 marzo.Questo concorso rafforza l'impegno di Harley-Davidson nel promuovere i talenti locali e nel creare momenti indimenticabili che uniscono la passione per la musica e le moto. Il palco è pronto: lasciate che il suono della libertà ruggisca.