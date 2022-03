Formula E, Giovinazzi: "Tornare in F1? Voglio fare bene qui"

ROMA - Antonio Giovinazzi si prepara alla nuova avventura. Il pilota pugliese ha infatti firmato un contratto con il team Dragon Penske Autosport per correre in Formula E. L'ex Alfa Romeo sembra concentrato sul suo obiettivo, e allontana le voci di un ritorno in Formula 1: "È vero che il futuro è importante, anche prepararlo e capire cosa si vuole, ma - le parole di Giovinazzi riportate dall'agenzia "AdnKronos" - senza un buon presente il futuro non è bello . Per adesso mi concentro sul fare bene in Formula E. Se farò bene anche qui, ne uscirò come un pilota più completo".

Sulla guerra in Ucraina

"Onestamente anche la tempistica che ti dà la Formula E - ha continuato il pugliese - è importante, perché abbiamo iniziato a fine gennaio e finiremo ad agosto e potremo poi avere quasi 2-3 mesi per capire se è stata un'esperienza positiva o se c'è una strada migliore. Per ora mi concentro per fare bene qui e dopo agosto capirò cosa è meglio". Il pilota di Formula E parla da Roma, dove è in corso in un incontro in vista del prossimo E-Prix di Roma ad aprile e su quanto sta avvenendo in Ucraina. "Questa situazione che stiamo affrontando adesso non è bella, non è giusto che muoiano innocenti e bambini. Sono sicuro che anche in Formula E come in tutti gli sport si farà il massimo per avere un mondo migliore", ha concluso Giovinazzi.