Calendario Formula E 2024, confermato l'ePrix di Tokyo

Aumenta il numero degli appuntamenti, salgono a 17 in 13 differenti sedi di gara . Saranno quattro le città che ospiteranno un ePrix con gara-1 e gara-2, una città in meno rispetto alla stagione in corso, considerato l'unico ePrix che verrà disputato a Jakarta.

Apertura in Messico e gare ogni 14 giorni

Si partirà per la Stagione 10, la seconda con monoposto Gen3, il 23 ottobre con la sessione di test di Valencia. Poi, prima gara a Città del Messico, il 13 gennaio, seguita due settimane più tardi dagli ePrix di Diriyah, primo doppio appuntamento.

Oltre alla novità dell'ePrix di Tokyo, il calendario 2024 della Formula E riesce a tracciare una certa cadenza degli appuntamenti, distanziati ogni due settimane, con l'eccezione del passaggio tra l'ePrix del 24 febbraio e quello successivo di San Paolo, oppure, le tre settimane che intercorreranno tra l'ePrix di Jakarta e l'ePrix di Portland.

ePrix di Roma, sarà gara primaverile

Roma conserva un doppio appuntamento ma è ricollocato nella data "tradizionale" di metà aprile, rispetto agli appuntamenti in arrivo in prossimo luglio. Confermato il gran finale a Londra, altra sede di gara a ospitare due ePrix, oltre a Berlino, a metà maggio.

"Il calendario rappresenta la nostra missione in atto di creare un programma dinamico di nuove città che ospitano per la prima o seconda volta una gara. Come Tokyo, San Paolo e Portland, affiancate da sedi consolidate come Berlino, Roma, Londra, Monaco, Diriyah e, adesso, Jakarta", commenta Alberto Longo, co-fondatore della Formula E.

Uno dei tre posti rimasti da ufficializzare potrebbe andare ad altre sedi di gara inedite. "Tokyo sarà uno dei punti più in luce della storica decima stagione di Formula E. Siamo anche in discussioni avanzate con molte altre città iconiche, che sono felici di ospitare una gara di Formula E e creare insieme a noi un mondiale di successo. Ci aspettiamo che tali discussioni confluiscano nell'aggiornamento del calendario che pubblicheremo in seguito", aggiunge Jeff Dodds, a.d. della Formula E.