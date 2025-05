Formula 1, presentato a Imola il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 

Imola - È stato presentato oggi, all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025, in programma dal 16 al 18 maggio. Si tratta del primo appuntamento europeo della stagione e della settima tappa del 75° Campionato Mondiale di Formula 1.

Con oltre 200mila presenze attese nel weekend e un indotto stimato di circa 300 milioni di euro, il GP si conferma uno degli eventi sportivi di punta sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna. Una vetrina d’eccezione per la Motor Valley, per il Made in Italy e per un territorio che fonde innovazione, passione e cultura.

Alla presentazione ufficiale, organizzata da ACI in collaborazione con le autorità nazionali e locali, sono intervenuti il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, Flavio Siniscalchi, il Commissario Straordinario dell’ACI Tullio Del Sette, il Subcommissario Giovanni Battista Tombolato, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Sindaco di Imola Marco Panieri e l’Assessora regionale Roberta Frisoni. Ha portato il suo saluto anche il CEO di Formula 1 Stefano Domenicali, attraverso un videomessaggio.

Ma il Gran Premio di Imola è molto più di un evento sportivo. Come ha sottolineato il sindaco Marco Panieri, “è un'esperienza che coinvolge l’intera città, grazie alla Imola Fan City Experience, un programma diffuso che, da giovedì a domenica, animerà il centro storico e i quartieri con degustazioni, concerti, mostre, talk, attività per famiglie e installazioni artistiche. Un racconto corale del Made in Italy che attraversa motori, enogastronomia, moda, artigianato e cultura”.

Grande attenzione anche alla sostenibilità: dalle energie rinnovabili alla riduzione della plastica monouso, dalla mobilità green al recupero delle eccedenze alimentari. Al centro anche l’inclusione, con progetti come Awabots, che consentirà ai piccoli pazienti degli ospedali di vivere virtualmente l’esperienza del paddock, e numerose iniziative pensate per ragazzi autistici e giovani del territorio.

Imola si conferma così capitale del motorsport e simbolo di un ecosistema che in Emilia-Romagna conta oltre 700 imprese del settore, un fatturato da 25 miliardi di euro e un forte orientamento a ricerca, formazione e innovazione. Il Gran Premio 2025 si inserisce in un calendario di eventi di livello internazionale che vede la Regione protagonista anche con la Coppa Davis, il Motor Valley Fest e il WorldSBK. Un appuntamento che unisce velocità, passione e visione.

“La Formula 1 trova in Romagna il suo luogo ideale: per la storia, le infrastrutture, l’accoglienza e, soprattutto, per una cultura del motorsport profondamente radicata nel territorio - ha commentato invece il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale -. Ci sentiamo una vetrina d’eccezione per l’Italia e siamo pronti a mettere tutto in campo per rendere questo evento un’occasione di promozione straordinaria del Made in Italy nel mondo. Ma questo Gran Premio è anche la dimostrazione di quanto il motorsport sia strategico per l’Emilia-Romagna: parliamo di un ecosistema che unisce grandi imprese e una rete di piccole e medie realtà che lavorano ogni giorno con i settori più avanzati della ricerca, dall’aerospazio all’alta tecnologia. È una filiera che genera valore e innovazione, e che contribuisce concretamente al progresso globale”.

Ecco perché si guarda non solo all’oggi, ma anche al futuro. L’obiettivo non è solo quello di riconfermare il Gran Premio a Imola nel 2026, ma di assicurarlo anche nei prossimi anni. “Stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni competenti, da quelle centrali a quelle locali, per confermare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna - ha concluso il sindaco Panieri -. Dobbiamo usare tutte le leve a nostra disposizione, compresa l’iniziativa economica privata, per giocarci questa partita al massimo delle nostre possibilità”.



