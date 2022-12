Rolf Michl assapora già la vittoria per Audi alla Dakar 2023

Michl ha parlato delle emozioni legate al motorsport e delle aspettative Audi Sport in vista del rally raid più difficile al mondo. Era stato Project Manager Audi Sport TT Cup nel 2015, indi per cui questo può considerarsi un ritorno nel mondo del rally. Ma come dice lui stesso “non ho mai abbandonato il mondo delle competizioni. In qualità di Direttore Vendite & Marketing ho dato tutto me stesso per contribuire ai tre record consecutivi nel mercato high performance ottenuti dal mio team. Il ritorno alla pista e ai rally ha però un fascino unico. Essere operativo sui campi di gara e vivere appieno l’ambiente mi è decisamente mancato.”

Sulle difficoltà del doppio ruolo che attualmente ricopre, invece, la direzione di Audi Sport GmbH, Michl la condivide con il Dr. Sebastian Grams, con la parte finanziaria esclusivamente di sua responsabilità: “È affascinante gestire le attività racing in modo imprenditoriale, con indicatori di performance oggettivi, e al tempo stesso tributare la giusta attenzione al fattore umano, comprendendo le posizioni di tutti i protagonisti, dai piloti ai team, dai partner tecnici ai Clienti sportivi.“

Gli obiettivi di Audi per la Dakar 2023

Michl si è espresso in merito ai progetti avviati da Audi Sport, sottolineando che la Dakar costituisce una “perfetta sintesi dei valori del motorsport”. Per poi continuare: “Sono affascinato da come Audi schieri un prototipo elettrico con range extender in un contesto tanto probante e da come abbia ottenuto dei successi sin dal debutto.”

“Una passione non meno travolgente anima Audi Sport customer racing: gli uomini del team vivono per la loro professione. La squadra dei Clienti sportivi annovera sia nomi di grande esperienza sia giovani ambiziosi. Grazie ai programmi dedicati ai gentlemen drivers, contribuiamo alla visibilità del Brand su scala globale. “

Parlando dell'impegno sportivo Audi che partecipa per la seconda volta alla Dakar, Michl ha esposto gli obiettivi del team, e uno fra questi è – come tutti – portare a casa la vittoria. “Abbiamo sviluppato la vettura, possiamo contare sui migliori piloti e abbiamo creato una squadra motivata e di alto livello. Dobbiamo essere pronti e concentrati al massimo: la coesione del team sarà la chiave decisiva del successo.”, queste le sue parole riguardo lo stato d'animo con cui si affronterà la sfida.

Poi prosegue: “Al tempo stesso, devo essere realista e non posso dimenticare come, in un raid, vi siano fattori assolutamente imponderabili: incidenti, fenomeni atmosferici ed errori di navigazione sono ciò che rende unica questa competizione. Non possiamo controllare tutto, ma sono ottimista perché, oltre ad affinare la vettura, abbiamo compiuto notevoli progressi nelle procedure d’assistenza ed emergenza.”

Non è mancato poi un resoconto della sua prima Dakar e di come si sia preparato per affrontarla. “Sotto il profilo manageriale, l’attività fuoristrada è decisamente diversa da quella in pista. In circuito è possibile accedere in tempo reale a una miriade di dati e la vettura è monitorata in ogni istante. Nel deserto, nella migliore delle ipotesi le prime informazioni arrivano dopo 40/50 minuti e la speranza è che non squilli il telefono satellitare. Un segnale che, solitamente, anticipa brutte notizie.”

E conclude: “È necessario un forte autocontrollo e, sotto il profilo personale, la massima adattabilità. Di recente, ad esempio, ho imparato come si possa superare un'intera giornata tra le dune sfamandosi con un vasetto di porridge di miglio per neonati.”

La Ferrari di Niki Lauda è all'asta: valutazioni da capogiro