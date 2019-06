Audi e-tron con Spider Man VIDEO

Uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio, Spider-Man Far From Home, altro capitolo della saga Avengers che segue Captain Marvel e Avengers: Endagame, due film che hanno sbancato al botteghino con incassi milionari.

Per promuoverlo, Marvel Studios e il suo partner storico Audi hanno realizzato uno spot, nel quale i due protagonisti della pellicola Tom Holland e Jacob Batalon, interpreti rispettivamente di Peter Parker e Ned Leeds, stupiscono i giudici di una fiera della scienza, con la Audi E-Tron, il SUV a zero emissioni del Marchio tedesco.

Audi e-tron: Peter e Ned in gara per la scienza

Nello spot Audi-Marvel, Peter e Ned si presentano alla fiera della scienza, evento tipico nei licei americani, con una riproduzione di un motore elettrico, un progetto che sembra sfigurare al cospetto delle altre invenzioni in gara. Ned, sconsolato, vuole abbandonare la mostra poi ci pensa Peter a convincerlo, chiamando un agente dello Shield. Quest’ultimo in cambio della presenza di Spider Man al compleanno della figlia gli concede di prendere un’Audi e-tron custodita in un garage.

Mentre i giudici stanno passando in rassegna le invenzioni dei concorrenti, Ned prende tempo in attesa dell’arrivo dell’amico sull'auto elettrica. Peter si esalta alla guida dell’Audi e irrompe alla mostra presentandola come una loro invenzione creata a partire dal motore elettrico mostrato da Ned.

I giudici salgono sull'Audi e-tron e restano, ovviamente, impressionati dalle funzionalità dell’Audi:

“Ok, signori grazie, molto convincente”, le parole della giurata accolte con il sorriso dai due protagonisti che possono, finalmente, esultare dopo lo spavento iniziale.

Non è la prima volta che l’Audi e-tron compare in un video promozionale di un film Marvel. È accaduto anche in Avengers: Endgame con Captain Marvel che, tornata sulla Terra, viene aggiornata da un assistente sui cambiamenti avvenuti in sua assenza. Tra questi spicca l’avvento delle auto elettriche. A Captain Marvel basta un attimo per ricaricare la E-Tron e partire a tutta velocità.