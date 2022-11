Col monopattino in autostrada: follia a Civitanova Marche

Quando si tratta di monopattini se ne sentono davvero di tutti i colori. Spesso alla guida di questi mezzi c’è qualcuno che non si preoccupa minimamente del pericolo in cui mette sé stesso e gli altri anche non rispettando le regole del Codice Stradale. Ne è l’esempio questo folle guidatore a Civitanova Marche che sfrecciava tranquillamente in superstrada.