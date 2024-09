Le cinque auto elettriche più economiche degne di nota

Mentre i nuovi veicoli elettrici si stanno appena affermando nelle vendite, l'interesse per le auto elettriche usate è in aumento. Le auto elettriche più datate, con i loro bassi costi di gestione e la facilità di manutenzione, stanno diventando l'accessorio domestico ideale. La selezione di Carvago di cinque modelli conferma che un'auto elettrica di qualità non deve necessariamente essere inaccessibile. “Le auto elettriche offrono oggi una soluzione molto efficiente per gli spostamenti quotidiani su brevi distanze, rendendole la scelta perfetta per una seconda auto in famiglia. Non è un caso che, il segmento delle auto elettriche usate a basso costo, sia cresciuto in popolarità nell'ultimo anno”, afferma Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia.

BMW i3 (2011-2019)

Con il suo design futuristico e l'innovativa carrozzeria in materiale composito, la BMW i3 ha precorso i tempi. Questa auto elettrica è stata in produzione per quasi un decennio ed è ancora una delle auto elettriche usate più vendute. L'autonomia più lunga è offerta dai modelli costruiti dopo il 2018, con una batteria da 120 Ah, equivalente a 42 kWh. “Sulla carta, la variante con motore a combustione interna ad autonomia estesa del REX, sembra il modo ideale per evitare di scaricare la batteria oltre la portata del caricabatterie. In pratica, però, il REX ha comportato costi aggiuntivi per l'acquisto e l'assistenza ed è stato eliminato dalla gamma della casa automobilistica già nel 2019 e non lo consigliamo”, afferma Marek Dvo?ák, responsabile degli acquisti di Carvago.

I modelli più vecchi con una batteria da 60 Ah possono percorrere circa 100 km con una sola carica, il che è sufficiente per un tragitto quotidiano. Il prezzo originale della BMW i3 era di circa 47.000 EURO, mentre oggi il prezzo medio di un modello usato è di circa 17.900 euro.

Hyundai Ioniq elettrica (2016-2022)

La Hyundai Ioniq Electric è rinomata per la sua eccellente aerodinamica, che le consente di raggiungere un'autonomia interessante anche con una batteria più piccola da 28 kWh (38 kWh dopo il facelift). Il modello aggiornato offre una guida più potente e un'autonomia maggiore, mentre la ricarica rapida è stata ottimizzata per la ricarica notturna a corrente alternata.

Smart Fortwo EQ 453 (2017-2023)

La Smart Fortwo EQ 453, un veicolo elettrico urbano compatto, è stata prodotta in due stili di carrozzeria: Coupé e Cabrio. Con una capacità della batteria di 17,6 kWh e un'autonomia reale di circa 100 km: questo modello è ideale per gli ambienti urbani.

Volkswagen e-Golf (2014-2020)

La Volkswagen e-Golf, la versione elettrica della popolare Golf, è stata uno dei pionieri della mobilità a zero emissioni. Con una batteria originale da 24 kWh e un aggiornamento nel 2017 che ha aggiunto altri 12 kWh, la e-Golf offre affidabilità e un'autonomia sufficiente per gli spostamenti quotidiani.

Tesla Model S (2012-presente)

La Tesla Model S, il primo modello prodotto in serie del marchio, è diventata un'icona tra le auto elettriche. Offre lusso, prestazioni e un'autonomia impressionante, fino a 500 km con una batteria da 85 kWh.

Le più economiche non sono da considerarsi

Sebbene questa sia una rassegna di auto elettriche economiche, le auto elettriche più economiche non sono presenti nella selezione. Sono stati inclusi solo i modelli che possono essere utilizzati comodamente come un'auto normale e che non hanno la probabilità statistica di richiedere una sostituzione della batteria estremamente costosa. Per questo motivo, ad esempio, mancano l'originale Renault Twizzy a due posti, la Mitsubishi i-MiEV (comprese le sue sorelle Citroen C-Zero e Peugeot iOn) o la Nissan Leaf di prima generazione. Sebbene quest'ultima sia utilizzata con soddisfazione dai suoi proprietari in molte famiglie europee, il rischio di guasti alla batteria è troppo elevato.

